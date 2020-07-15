代港人買樓遭收印花稅　女子質疑違憲求覆核

一名女子聲稱代第三者購買物業，但稅務局指她雖然是本港永久居民，但不是代表自己行事，所以仍需繳付樓價15%的買家印花稅。她指稅局的決定過度侵犯其私有產權，及違背以買家印花稅遏止非永久居民買樓的立法目的，因此於昨日（14日）入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令確認稅局的決定違反《基本法》，須予撤銷。

本案申請人王詠華（譯音）在申請司法覆核前，曾就稅局決定向區域法院上訴，但遭駁回。她繼而再上訴至高院上訴庭，上訴庭於上星期一（6日）聽取其許可申請時，法官表示她指稅局向她徵稅屬違憲的論點，較適合以司法覆核方式提出，她遂提出今次司法覆核申請。

據申請人指稱，她在2013年1月以718萬港元，購買一個住宅單位。在簽定買賣合約後，她又簽定另一張信託契，聲明她只是以受託人身份，代另一名同樣姓王（譯音）的男士購買及持有物業，買樓款項亦是由王姓男士支付。不過稅局就指根據《遺產稅條例》，由於申請人買樓並不是代表自己行事，所以縱使申請人和王姓男子都是香港永久居民，申請人還是要據2012年所定的新政策，支付樓價15%的買家印花稅，金額逾107萬港元。

申請人表示，稅局徵收買家印花稅，是干預市民取得私人財產的權利；如干預程度不合比例，便屬違反《基本法》。據政府修訂《印花稅條例》時呈交立法會的文件，政府表明徵稅的目的，是在樓市熾熱時，令香港永久居民可優先置業，因此僅非永久居民才需繳付。因此稅局以申請人不是代表自己行事，便斷定她要繳稅，是與達致立法初衷並無合理聯繫，亦無任何需要。基於上述理由，申請人認為向她徵稅，是不合比例和不合理地干預其權益，必須撤銷。