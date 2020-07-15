食肆傍晚6時後禁堂食　業界料生意大跌9成

第三波新冠肺炎疫情爆發，港府再度收緊禁聚令，收緊至上限4人，食肆每枱上限亦只有4人，並規定全港食肆由傍晚6時至翌日清晨5時禁止堂食，措施今日(15日)起生效，暫定為期7日。有店主斥政府公布有關措施太突然，預計生意將下跌9成，又呼籲政府增加防疫津貼予65歲以上的僱員。

在旺角經營兩餸飯食店的李小姐稱，過往主要做堂食生意，佔整體生意8成，惟在新措施下，預計生意將大跌7成，今日午市由過往百多位食客，急跌至20位客人。她又指晚市旺季時每晚有約700位客人，現時轉做外賣，估計僅剩約20位客人。她認為政府公布措施太突然，感到無所適從，惟自己晚上仍會繼續開門，「做得幾多就做」。

另一間食肆負責人陳先生指，受新措施影響，預計生意會大跌9成，正考慮傍晚6時關門。他表示食店約7成為堂食生意，將由以往每次入約4000港元貨，減少至一半。他續指，晚上即使主力做外賣生意，「計過成本，夜晚開舖賺嘅都唔夠畀人工，不如唔開。」他稱食店主要做蒸餸，若轉做外賣，質素定不及堂食。他又表示，食店員工大都年逾65歲，未能受惠政府早前的防疫抗疫津貼，認為政府派發對象不夠全面，建議政府將計劃擴展至65歲以上僱員，「幫少少都好」。

食客錢先生則指，一星期平均外出用膳3次，受疫情爆發影響，會減少至2次，他又指晚上會多留在家中吃飯，並稱為防疫沒辦法，認同要收緊禁聚令。