議員促推第3輪抗疫基金　羅致光：80億應急費足以補漏

政府早前已推出2輪防疫抗疫基金，但因應香港爆發第3波疫情，有議員今日（15日）在立法會大會提出政府可加碼推出第3輪防疫抗疫基金。勞工及福利局局長羅致光回應指已預留80億港元應急款項作補漏拾遺工作，認為有關款項足以應付提供加碼措施。

議員譚文豪在會議上指新冠肺炎疫情升溫，例如餐飲業受防疫措施限制，生意大受打擊。譚文豪建議政府可以把握最後機會，盡快推出第3輪防疫抗疫基金，趕在周五財務委員會上獲批款項，令更多有需要市民受惠。

然而羅致光指已預留應急款項補漏外，又指將密切留意疫情變化，檢視是否有需要向立法會申請撥款。

另外，政府在防疫抗疫基金下預留60億港元，於未來2年在公私營界別創造約3萬個有時限職位。羅致光表示，截至6月底已創造約2萬個職位，公私營界別分別已開設13500個及約6500個職位。當中專業、技術及非技術職位分別有3800個、1900個及4600個，而其他職位例如專為應屆畢業生而設、行政及文書，以及抗疫工作職位約9700個，他形容籌備工作已進入成熟階段。