文憑試放榜在即 心理學及護理學最受考生歡迎

應屆文憑試(DSE)放榜在即，有機構早前訪問約3000名應屆考生，發現最多考生對心理學及護理學有興趣，並希望從事醫療及教育行業。

優才資源中心有限公司於去年11月至今年1月期間，以不記名問卷的方式訪問了3564位來自46間中學的應屆DSE考生，佔全港考生約7.8%。結果顯示，有14.1%受訪考生希望修讀心理學，另有13%希望修讀護理學。就業方面，24.9%的受訪考生希望從事教育行業，亦有20.7%希望從事醫療行業。

最不受歡迎的學科為英文或英國文學，有13.6%受訪者選其為不希望修讀的學科，其次是機械及電機工程，有13.2%。超過30%考生最不希望加入紀律部隊，其次為法律，錄16.8%。有見及此，該機構對考生的語文能力表示關注，建議學校及家長投放更多資源，以加強學生語文能力。

升學地點意願方面，84%受訪學生希望在本地升學，比2019年的89.9%少5.9%，而希望到內地、亞洲及歐美澳等地升學的人數都則1%至3%的上升。該機構估計，應屆考生或受社會運動影響，希望到社會環境較穩定的地方升學。

另外，調查亦發現STEM教育有助鼓勵學生於大學課程中選擇STEM學科。而了解大灣區的學生則更希望選擇金融、電腦工程等受惠於大灣區政策的學科。該機構建議政府及學校投入資源於STEM教育，以提升學生的數理能力及對STEM學科的興趣，回應社會對相關行業的上升需求。