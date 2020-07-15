疫情升溫　台灣調升香港及澳洲風險級別

台灣的疫情指揮中心周三（15日）表示，經評估近2周國際疫情趨勢，將香港、澳洲由低感染風險國家地區調整為中低感染風險；又將緬甸新增為低感染風險國家。指揮中心又宣布，由周四（16日）起開放讓2歲及以下、持台居留證的陸籍子女申請入境，但必須由父母親陪同，入境後須依規完成14天居家檢疫，執行細節將由移民署與相關單位處理。

台灣已連5日無新增確診案例，維持451宗確診，其中360宗為境外移入，55宗本土病例及36宗敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、4人住院隔離中。指揮中心周三公布低感染風險國家地區包括：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、老撾、柬埔寨、緬甸。中低感染風險國家地區有南韓、日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、香港、澳洲。

指揮中心表示，據早前公布，商務人士如出發地為低感染風險國家地區，於入境後可向當地衞生主管機關申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家則可於入境後第7天申請自費篩檢。取得檢驗結果陰性報告後，即可向當地衞生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天；自主健康管理期間應每日量度體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況，並依行程表安排進行有限度之商務活動，且採實名制，記錄每日活動及接觸人員，盡量避免出入公共場所；外出時，嚴格遵守全程佩戴口罩。

指揮中心指揮官陳時中表示，本次優先開放2歲以下持居留證的陸籍子女申請入境，後續將觀察實施情況及大陸疫情發展等，再進一步評估是否有調整空間。他認為現階段防疫與人倫兼顧仍難以達到兩全其美，每項措施均可能無法讓所有人滿意，期望各界能諒解。

另針對民眾於網上預購口罩並完成繳費後，卻逾期未領取口罩的補領作業，經邀集各便利店通路及關貿公司商討結論後，將以簡訊通知民眾至原指定通路及門市補領為原則。