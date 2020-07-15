222宗教師專業失德投訴　當中17人被譴責　教局拒公開名單捱轟

教育局局長楊潤雄今午(15日)回應議員周浩鼎的口頭質詢時表示，由去年6月至上月，教育局一共接獲222宗有關教師專業失德的投訴，至今已完成調查180宗個案，其中63宗不成立，17人被譴責，6人收到書面警告，無教師被取消註冊資格。同時向19人發出書面勸喻，向15人作出口頭提示。

此外，過去10年教育局共處理585宗有關教師專業操守的個案，其中有72人被取消教師資格，及拒絕26人的教師註冊申請。

周浩鼎認為需要訂立規例，不容許局方繼續執法不嚴，推來推去，並促請公開失德教師的甚至所屬學校名單，讓家長有知情權。議員容海恩則留意到部分教師在社交平台表態，從而影響學生，認同要公開名單。

楊潤雄則拒絕有關建議，認為此舉對老師及學校都不公平，公開名單會有標籤作用，不利於將來的教育工作，應給機會老師作出改善，重申會密切監測。他又對整體教育團隊有信心，未來會繼續教導學生愛國愛港。

另外，自去年6月反修例風波至今年5月，因涉嫌參與違法活動而被捕的中小學教師約有100人，惟至今未有教師的註冊被取消。楊潤雄則指，無論有關教師是否被控或被定罪，當局都會根據一貫機制，調查他們是否有失德行為，及檢討其教師註冊的資格，一旦被控或被定罪，則會在案件審訊及上訴程序完結後展開審議工作。