議員轟政府無認真推動足球發展　民政局考慮增資助額

元朗及大埔的地區足球隊(區隊)早前宣布退出本球季的香港超級聯賽(港超聯)。有議員今日(15日)在立法會大會上向政府提出質詢，質疑政府未有認真推動本地足球發展，促政府向參與港超聯的區隊提供相若現金資助。民政事務局局長徐英偉表示，在取得相關報告後，局方會考慮是否增加球隊資助額。

議員張國鈞指區隊參與港超聯需大量現金資助，促政府設立區隊配對基金，資助參與港超聯的區隊。議員梁志祥指，元朗區議會一向每年資助區隊，但今年未有贊助，而政府亦未能給予援助，加上新冠肺炎疫情影響，球隊難以尋求商界支援，促政府設法改善，對年輕球員多加重視。

徐英偉回應指，局方早已設立地區足球隊資助計劃，為2019至2020年度球季提供資助，對港超聯、甲組、乙組、丙組區隊的最高資助額分別為165萬、55萬、38.5萬及33萬港元。至於政府會否增加資助額，徐指會檢視本年的報告後再決定。

此外，徐英偉指本年度球季因疫情影響，將不早於8月復賽，據了解元朗及大埔隊因疫情影響及經濟下行而自行決定不參與復賽後的賽事。至於區議會未有撥款予區隊，徐表示可惜，又指政府會加強對足球隊的場地支援服務。