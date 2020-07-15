網民熱話：大懵師傅VS失魂學神　忘拉手掣貨Van向後褪

「學神」經驗不足，駕駛時的失誤惟有靠教車師傅補救，不過師傅亦有「大頭蝦」的時候。近日有車Cam就拍到一架學車在停車後，疑師傅未發現手掣未拉上便落車，結果全車向後溜撞及後車，教車師傅面臨破財賠錢外，更被網民嘲笑，「呢個師傅要釘牌」。

事發於昨日(14日)早上約9時半，相信正是無辜被撞的網民Hang Chung在Facebook群組「馬路的事討論區」上載片段。片中一架掛有「學」字牌的客貨車打着死火燈在路邊停下，坐在副駕駛座的教車師傅隨即落車，正當他向車尾方向前行時，突然發現客貨車正向後溜，師傅情急下，一度以雙手擋車，但發現無法阻擋客貨車去勢，才跑回駕駛座，但最終客貨車仍衝向泊在後面的另一架學車，更嚇得車上男女驚呼大叫。

網民看過片段後，都驚訝師傅如此大懵，「呢間學車不得了」，亦有人奇怪當時應坐在駕駛座的「學神」竟毫無反應，「唔拉手制，都應該踩腳掣」。

網民有話說

Daniel Joe Lai：師傅要係咪重教車牌

Tse Koonkoon：親身示範唔拉手掣後果

Silver Lam：學車，重點要學點樣停車

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