保就業計劃　再多逾35間獲補貼公司「0」僱員

參與保就業計劃的企業中，近190間公司的承諾受薪人數為0人。

補貼僱主支薪的保就業計劃，新一份獲批補貼的僱主及企業名單中，新增最少35間公司出現0名人數，早前已有154間企業存在同樣情況。另外，多間娛樂相關及由本港藝人開設的公司同樣獲批補貼。

名單顯示，有近190間公司的承諾受薪人數為0人，包括獲發21萬港元補貼的高麗韓國餐廳、獲發5.4萬港元的香港中科金融科技創新中心有限公司等。

計劃規定，相關僱主必須重新聘請員工，並將工資補貼全數用於支付今年6月至8月的僱員工資及為他們作強積金供款，否則政府會向有關僱主收回工資補貼。保就業計劃秘書處言明，計劃代理人在處理此類申請個案及發放工資補貼後，會特別留意「承諾受薪僱員人數」為0的僱主，包括在有需要時進行實地視察。

有藝人同樣申請補貼，包括「張栢芝工作室」獲10.8萬港元資助，承諾聘請最少4人；「鋒味有限公司」獲補貼11.8萬港元，承諾受薪人數5人。邵氏影城香港有限公司獲得289萬港元補貼，承諾受薪人數121人。環球唱片有限公司獲得200萬港元補貼，承諾受薪人數76人。香港話劇團亦獲發228萬港元，涉及人數97人。

另外，計劃會向自僱人士發放一筆過7500港元的資助。計劃秘書處在申請期內收到共25.9萬份申請，目前有約15.6萬份申請不獲批資助，主要因申請人及其強積金戶口不合資格。勞工及福利局局長羅致光表示，預計可在下月中旬公布第2期的申請詳情，包括考慮讓約10萬名符合申請資格但未有在第一期申領一筆過資助的自僱人士提出申請。