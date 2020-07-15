黑幫同門內訌鬥「吹雞」　三男判囚

警方4年前展開「颶風行動」，派臥底探員滲入黑幫搜集證據，期間目睹疑似同門內訌而「吹雞」壓場等，事後三名男子被捕，分別被控聲稱是三合會社團成員及以三合會社團成員的身份行事共8罪。三人受審後被裁定其中7罪罪成，案件今午於區院判刑，分別被判監15個月、18個月及24個月。

法官指本案涉及之行為並沒有導致打鬥，只是屬於「吹雞」展示實力。被告廖子鳳方面，法官認為廖當時雖有領導成分，但並非希望眾人參與打鬥，而是要求單打（隻揪）。不過因廖有同類案底，量刑起點需提高，最終判監15個月。

被告林永森方面，辯方求情時指林的女友在林罪成後才發現懷孕，預產期為明年3月，望法官酌情輕判使其可盡快與家人團聚。法官則指林於兩次事件均有領導成分，但亦沒釀成打鬥，故兩項控罪共囚18個月。

至於被告伍偉浩方面，法官指伍於4次事件均有領導成分，其中有部分事件更顯得囂張跋扈、以眾凌寡及欺負市民，不過最終並沒釀成打鬥，故4項控罪共判囚24個月。

3被告依次是廖子鳳（61歲，商人）、林永森（50歲，商人）、伍偉浩（44歲，司機）。廖與林二人，分別被裁定一項及兩項以三合會社團「和安樂」成員的身份行事罪成；伍則被裁定三項以三合會社團「新義安」成員身份行事，及一項聲稱是「新義安」成員罪成。所有控罪均在2017年9月至2018年1月間發生。