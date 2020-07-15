浸大研究發現熱帶氣旋移動減慢　加劇水災威脅

本港每年都受熱帶氣旋影響，踏入風季，情況更令人關注。香港浸會大學一項研究顯示，登陸中國沿海地區的熱帶氣旋，其平均移動速度在1961年至2017年期間減慢了11%，而緩慢移動的熱帶氣旋比快速移動的熱帶氣旋平均帶來多約兩成區域總雨量，加劇受影響地區的水災威脅。研究團隊建議政府應制定更全面的水災風險管理策略。

浸大地理系助理教授李劍鋒領導的研究團隊，自18年檢視了406個於1961至2017年間在中國沿海地區登陸、並持續超過兩天的熱帶氣旋。研究發現，相關的熱帶氣旋移動速度由1961年的每小時21公里，跌至2017年的每小時18.6公里，期間顯著下降11%。

團隊同時研究該406個熱帶氣旋的降雨量，發現1961至2017年間，平均區域總降雨量增加了8%。其中降雨量最高的10分1熱帶氣旋所帶來的區域總降雨量更顯著上升18%，由187毫米增至223毫米，反映在這57年期間熱帶氣旋帶來的極端降雨增加。

研究又發現，熱帶氣旋的移動速度與區域降雨量成反比，移動速度為每小時15公里或以下的緩慢移動熱帶氣旋，其平均區域降雨量高達99.1毫米；反之，移動速度為每小時25公里或以上的快速移動熱帶氣旋，其平均區域降雨量則為80.5毫米，可見前者較後者的區域降雨量平均高約兩成。

李劍鋒指出，熱帶氣旋移動速度減慢，主要受周圍大氣環境影響、夏季大氣環流減弱，或與人為變暖有關，擔心在全球變暖下，熱帶氣旋移動或會逐漸減慢，因而帶來較大的地區性水災威脅。他建議政府需要制定更全面及綜合的水災風險管理策略，以及彈性的應對方案，以減低水災風險。是次研究成果已在學術期刊《美國國家科學院院刊》中發表。