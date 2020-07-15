投資時疑遭誤導虧蝕540萬　建築師入稟索賠

建築師關秩安昨日（14日）入稟高院，指稱被一間私人銀行的高層人員誤導，最終對方在風險評估問卷中填寫假答案，促使他投放2000萬港元於高風險投資項目，最終虧蝕逾540萬港元。他現要求法庭頒令，要對方及銀行作出賠償。

本案原告為關秩安，兩名被告依次為黃馨儀和瑞士盈豐銀行股份有限公司。原告在入稟狀表示，他在2018年初認識首被告，當時首被告自稱是次被告的資深董事及總經理，得到次被告重用。首被告又自稱是仁愛堂總理，有不少總理都是她的客戶等。原告基於首被告的說話，便決定在次被告開設戶口。

原告表示，他開戶時已79歲，已經半退休。開戶時他表明只會作低風險低回報的保守投資，只要回報比做定期存款稍高。但首被告卻在風險問卷上填寫假答案，指他有深厚投資經驗和願意承受最高風險。首被告更以此向原告推銷一種名為「雙貨幣投資」的投資產品。原告指首被告對他表示此產品風險不高，更稱其回報率比借貸利率高，表示會為他安排，將他的投資額，由他投放的2000萬港元加碼4倍，至8000萬港元。

原告稱他後來發現，雙貨幣投資屬高風險的衍生產品。另外他亦發現，首被告原來只獲證監會和金管局批准處理證券活動，並不包括外匯投資。原告在2019年初發現問題後，隨即要求終止投資，但當時其投資已虧蝕超過546萬港元。原告現指兩被告涉及不誠實、疏忽及塞責，因此需向他作出賠償。