屯門夜歸女遭色魔箍頸撼牆　街坊人心惶惶

屯門疑現色魔！上周六(11日)凌晨1時許，1名25歲夜歸女子途經屯門青海圍6號對出時，突然遭一名男子從後箍頸，她大驚失色，慌張詢問對方身份，惟男子不發一言，反而不斷加大箍頸力度。女事主被勒至呼吸困難，險失去意識，但仍奮力掙扎，期間，男子更一度試圖將她頭部撼埋牆壁，但未能得逞。雙方在街頭糾纏多時，女事主最終成功掙脫，但仍感喘咳難受，男子事敗後趁她尚未回氣定神，轉身奔逃而去。

女事主避過一劫後，立即回家向母親講述事件，待驚魂稍定後，發現財物原來並無損失，歹徒對其手持的手機及身上斜孭袋視如無物，未有下手搶掠，懷疑歹徒只是覬覦美色，趁夜深人靜大施狼爪，劫色不劫財。

消息指，事發後女事主曾在母親陪同下到警署報案，惟因「人財未失」，只獲警方備案。惟女事主不甘受辱，事後在網上社交平台發文聲討色狼，又向當區區議員反映事件，由對方協助聯絡警方。警方經初步調查後，將案件列作非禮，交由屯門警區刑事調查隊跟進，正翻查現場一帶「天眼」片段，追緝一名年約20至40歲、身高約1.75米、蓄短髮及瘦身材，案發時身穿藍白間條上衣、深色西褲及皮鞋的男子歸案。

區內街坊聽到又有色魔出沒均為之色變，住在附近安定邨的凌小姐表示，她透過朋友WhatsApp提醒知悉有色狼出現，由於青海圍多食肆，又有街市可以買餸，自己經常到來，她認為青海圍日間人流較多，毋須擔心，但晚上人流較複雜，而且大部分店舖收舖落閘，難以心安。

她亦指出，近年來青海圍較多南亞人出沒，彼此言語不通，他們不時飲酒流連，又以色迷迷的目光打量女性，不時為此擔驚受怕。今次事件發生後，她以後到青海圍會相約朋友或親人伴隨，衣着亦會較保守，以免成為色狼目標。

另一名街坊陳小姐亦稱常到青海圍用餐，指此處夜間治安較差，不但人流稀疏，不少位置亦燈光昏暗，自己會加緊小心提防。