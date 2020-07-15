醫管局加強入院篩查　慈雲山所有入院病人均做檢測

伊利沙伯醫院內科病房爆發院內感染個案，醫院管理局總行政經理劉家獻表示，伊利沙伯醫院一個內科病房目前有3名同病格的病人確診，其餘42名病人已進行測試，暫時結果呈陰性。另亦為62名職員檢測，30人呈陰性，其他正等候結果。因應有專家建議，醫管局加強入院篩查，於慈雲山居住的病人，即使入院沒有病徵，仍會為他們進行病毒檢測。至於住院病人，若有懷疑仍會進行檢測。醫管局指，局方有足夠試劑，為視乎疫情而加強服務。

伊利沙伯醫院內科病房繼早前一名92歲病人確診後，院方其後追蹤同病房內病人及醫護，昨日（14日）再有一名77歲病人及一名64歲病人確診。劉家獻指，該病房已暫停收新症，會為伊利沙伯醫院的相關高危病人檢測及驗血，確定有否受到感染。

至於早前瑪嘉烈醫院心臟科病人確診新冠肺炎後，劉指，同一病格8名密切接觸者全部呈陰性。此外，威爾斯親王醫院外判支援員工確診，醫院已為137名同事做檢測，當中123名同事是陰性，其餘仍等候結果。