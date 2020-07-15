立會帳委會進行53次聆訊　石禮謙批政府部門重複犯錯

立法會政府帳目委員會今日(15日)發表報告，對中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)的遴選機制和香港足球總會(足總)的管治問題感到震驚和不滿，促請盡快檢討。帳委會主席石禮謙批評，其他政府部門未有翻閱帳委會報告作借鏡，避免重複犯錯。

足總管治問題方面，帳委會副主席梁繼昌指，雖然足總是獨立運作，但屬公帑資助的機構，希望足總在短、中、長期接納建議，令公帑用得其所，推動足球發展。委員何俊賢則認為，足總要負上極大責任，不能以一句獨立營運就迴避責任。

至於港協暨奧委會遴選機制方面，帳委會成員林卓廷批評，港協暨奧委會在帳委會公開聆訊作供時，未有出示任何文件，證明有通知運動員關於遴選標準，最終引起質疑，認為應要向教練提供遴選標準。他又批評，港協暨奧委會黑箱作業，令運動員損失機會。

石禮謙指，本屆帳委會已進行53次公開聆訊，涉及21個政府部門，但發現除相關政府部門和局長會翻閱報告外，其他政府部門未有翻閱借鏡。他批評，發現不同部門會在不同時間發生類似的問題，帳委會報告的意見是從管治角度作出，認為政府部門應參與和借鏡，以免政府部門重複犯錯，浪費時間和金錢。