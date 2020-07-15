威院女醫生涉收病人名錶　稱曾欲退回不果

威爾斯親王醫院女醫生4年前診治一名四旬肺炎病人，對方康復後為表謝意，特意贈送一隻價值近2萬港元的手錶，女醫生沒有向局方申報便收取。女醫生及病人分別被控公職人員接受利益及向公職人員提供利益罪，他們均否認控罪，案件今（15日）在沙田法院開審。醫管局人力資源總經理作供指，局方指引列明醫生收取餽贈時必須申報，但承認實際操作上會視乎禮品價值，同意存在灰色地帶。

41歲的雷頌恩在2011年7月1日受僱醫管局，2017年10月3日辭職，案發時是醫管局副顧問醫生，在威爾斯親王醫院內科及藥物治療部工作。涉案57歲病人邱玉來為公司東主，2016年6月16日，他因患肺炎入住威院，同年7月15日出院。雷頌恩是邱的其中一名主診醫生。出院後邱有定期回威院覆診。邱今日沒有律師代表。

控方開案陳詞指，2016年12月26日，邱在一間珠寶店購買一隻價值1.9萬港元的「帝舵」手錶，並經威院姑娘把手錶轉交予雷，雷及後把手錶帶返住所，但沒有就這事情向醫管局申報。

邱在警誡下指送贈手錶是因為雷救了其性命，因此想表達謝意。雷警誡下則表示，她認為收取如此貴重的禮物不合適，曾致電對方表示欲退回手錶，惟邱拒絕，她及後曾詢問另一名顧問醫生意見，對方相信收取手錶沒有不妥。

醫院管理局新界東醫院聯網人力資源總經理梁家聖作供指，根據指引醫管局員工收受利益時，需填寫申請表格，部門主管先給予初步意見，再經人力資料部轉交院長或行政總裁審批。不過，梁在接受盤問時承認，雖然理論上接收所有禮物時，醫護人員都必需申報，但實際上還要視乎餽贈的價值，例如一粒糖就或不需申報。

雷頌恩時任直屬上司、威院前部門主管周振中醫生則供稱，他當時負責審批下屬利益申報事宜，但雷從沒有申報，也從無問過他關於此事的意見。周直言，由於涉案的手錶價值高，且涉及醫生和病人的關係，若接到有關申請，「support（支持）、endorse（贊同）嘅機會近乎零」。

周又指，若病人只是送贈消耗性物品，例如朱古力或果籃，醫護人員都不會正式申請，形容這是約定俗成的做法，笑言：「如果咁都申請就係荒謬！」案件明日續審。