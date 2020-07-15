在警背貼林兆波頭像　男經紀襲警罪成囚3周

去年平安夜，網民在各區發起「和你shop」活動，一名男地產經紀被指在尖沙咀海港城參與該活動期間，拍打一名沒戴委任證的便衣警長的背部，並將一張文宣海報貼在警長背部，因而被控襲警罪。案件經審訊後，該名經紀今日(15日)在九龍城法院被裁定襲警罪成，被判即時監禁3星期。

25歲被告何曉朗被控於去年12月24日，在尖沙咀海港城2樓襲擊警長A。被告被捕後還押了31天始獲保釋，還押時間比刑期長，但由於懲教署需計算實際刑期，故他被定罪判刑後仍須還押懲教看管。

據被告在審訊時自辯的證供，當日他列印了兩款文宣海報打算在場派發及張貼，其中他向警長張貼的那款海報，上面印有特首林鄭月娥丈夫林兆波的頭像，及寫上「感謝你哋嘅默默耕耘」字句。被告解釋，他選擇以林兆波作為文宣，是因為林在澳門回歸晚會上沒有拍手，勇氣值得欣賞，亦可為示威者帶來歡笑。

裁判官陳慧敏批評被告的供詞不盡不實，拒絕接納其證供。她指警務人員是法律和秩序的象徵，被告行為對警員極其羞辱，是公然挑戰警權，若然輕判襲警者，便會增加警員執法的難度。