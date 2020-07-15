食肆晚市禁堂食首日實施　市民憂外賣反容易播毒

本港出現第三波新冠肺炎疫情爆發，政府強制所有食肆由下午6時至翌日早上5時不准堂食，只准外賣，新措施今日起實施，為期7日。有市民指，現時外賣平台服務興起，外賣員經常在各區流動，擔心新措施下市民多了叫外賣，加劇病毒傳播，弄巧反拙。

東網記者今日(15日)傍晚時分到多區視察食肆就晚市禁堂食的應對安排。其中，在旺角白布街一間火鍋店在原定營業時間未有開門營業，未知是否受到新措施影響，附近亦有主打「雞煲」菜式的食肆，在今日下午6時前已接到多個外賣訂單，將食材用外賣盒包裝好，準備提供給已下單的顧客。

市民李先生表示，因為疫情嚴峻，近半年已很少在外用膳，他今日亦到食肆購買外賣回家享用。他指，現時有多個網上平台提供外賣服務，相關平台的外賣員通常都會跨區工作，有可能前往爆發感染的地區送外賣後，再到另一區送餐，變相將病毒傳播至其他地區，他認為外賣服務平台應該督促旗下外賣員完成每張外賣訂單後，必須做好清潔消毒。