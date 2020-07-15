重啟活化工廈6成申請獲批　料供587萬平方呎樓面

政府前年宣布重啟活化工業大廈計劃，至今約6成申請獲批，重建後料提供587萬平方呎樓面面積。發展局表示，截至上月30日，城規會共收到44宗申請，當中有28宗獲批、15宗正在處理、1宗不獲批。

上述28宗已獲批規劃許可的重建項目，落成後有潛力提供合共約587萬平方呎的總樓面面積，包括276萬平方呎的商業樓面面積及約311萬平方呎的工業樓面面積。而已獲批的申請當中，18宗須向地政總署申請土地契約修訂，以落實其擬議的重建項目。

截至上月30日，在此18宗個案中，已有11宗個案的業主向地政總署申請契約修訂。以上修訂申請正在處理當中，並需付十足土地補價。為加快完成契約修訂，有關土地文件須在城規會發出規劃許可後3年內完成簽立。發展局正就現行的補地價仲裁先導計劃訂定改善措施，並快將推出實行。

前年施政報告提及，私人業主可由當年10月10日起計，限時3年內向城市規劃委員會，提出放寬准許的最高非住用地積比率的申請，上限為20%，以重建1987年前落成的工廈。而取得增加非住用地積比率的規劃許可後，業主須就其擬議重建項目向地政總署提出契約修訂申請。