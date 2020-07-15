沙田帝都酒店拒醫護入住遭抨擊　事後道歉稱會檢討

帝都酒店表明，不招待過去14日內曾與確診或懷疑患者有密切接觸的人士。

醫護人員在新冠肺炎疫情下擔任重要角色，不少醫護人員會租住酒店，以免將醫院病菌帶回家中。社交平台FaceBook流傳，有俗稱dirty team的醫護人員近日租用沙田帝都酒店兩星期，但入住前被質問是否曾與病人接觸，並要求退房。涉事的帝都酒店證實事件，並表示萬分歉意，惟明言不接受過去14日曾與確診者接觸的人士入住。

網上貼文所見，有人貼出一份酒店的退款協議書，並指其醫護朋友早前預訂沙田某酒店暫住，但打算入住時被酒店職員「黑晒面咁審（問）」，其後更收到網上訂房平台來電指酒店要求他退房。

帝都酒店回覆表示，就今日網上有貼文提及有人士被酒店拒絕入住一事 ，以及客人不愉快的經驗，帝都酒店對此表示萬分歉意，並會作出檢討，加強員工培訓，避免同類事情再次發生。

該酒店強調，十分感謝各界醫護人員在此非常時期的無私奉獻，早前亦推出各項住宿優惠，讓醫護人員能在閒暇放鬆休息。不過帝都酒店明言，為酒店現有客人及員工的安全和健康，酒店恕未能招待過去14日內，曾與確診或懷疑新冠肺炎患者有密切接觸的人士，而在其他醫護人員入住期間，非醫護的住客會獲安排到其他樓層。

該酒店重申，明白有關安排會令個別受影響人士可能產生不愉快的經驗，惟酒店必須顧及各方安全，引起不便，敬請見諒。