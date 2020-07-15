消委會：逾萬元5G旗艦機現死點或裂痕　跌撞能力欠佳

本地電訊商今年陸續推出5G服務，消費者委員會測試11款5G智能手機及4款4G智能手機，當中2款5G手機的屏幕為摺疊式。測試發現樣本於電池及耐用程度表現懸殊，9款樣本於跌落石地面100次的測試後出現損壞，耐跌撞能力欠佳，機背或屏幕等出現裂痕，只得3點評分或以下。2款昂貴的摺疊式型號整體表現令人失望。

測試樣本售價由3,999至19,888港元。2款配備可摺疊式屏幕的5G手機「華為Huawei」Mate Xs及「三星Samsung」Galaxy Z Flip，售價較昂貴，惟2款機都未能通過耐跌撞測試。

測試發現，9款樣本於跌撞100次後，機背或屏幕等出現裂痕，只得3點評分或以下。「華為Huawei」Mate Xs及「三星Samsung」Galaxy Z Flip在屏幕摺疊及打開的狀態下進行測試，都未能通過耐跌撞測試。其中「三星Samsung」Galaxy Z Flip跌撞50次後機背出現裂痕，屏幕出現死點，僅獲2點低評分。

各樣本充滿電需時0.8至2.5小時不等，其中13款需時1.3小時或以下。充電速度較快的是「Oppo」Find X2 Pro及「華為Huawei」Mate Xs，充電15分鐘後電量已達50%或以上，充滿電只需約50分鐘。

不過，消委會指出，華為新款手機欠缺Google移動服務，用戶若用華為新款手機，可透過華為應用程式Phone Clone進行資料轉移，惟測試發現，舊手機內的資料及應用程式未必能全部轉至新華為手機。

另外，消委會提醒由於5G流動網絡仍在建設階段，用戶選用5G流動電訊服務前，宜向流動網絡營辦商查詢其5G網絡覆蓋範圍。