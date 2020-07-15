警油尖冚非法賭檔拘40男女　揭主持違禁令開賭35人犯聚

油尖警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（15日）下午約1時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查油麻地彌敦道508號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，人員拘捕一名60歲本地男負責人，涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外兩名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎32至44歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。

行動中，警方檢獲一部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約800港元賭款。所有被捕人士正被扣留調查。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明遊戲機中心必須停止營業，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。

另外，警方同日下午接獲市民舉報，指油麻地廟街36號一大廈處所有多人聚集，油麻地分區人員經調查後，發現有人違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），遂向在上址聚集和進行麻雀耍樂的27名女子和8名男子發出定額罰款通知書。

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。