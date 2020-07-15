疫情蔓延至大專院校　城大浸大港大分別有職員及學生確診

新冠肺炎疫情肆虐，多間大學今（15日）亦公布有職員或學生確診。其中浸會大學及城市大學亦分別有教職員確診，而香港大學的一名學生今日亦確診，該名學生是柔道會成員，在本月3日曾到訪校園多個地點。

香港浸會大學學生會編輯委員會在其Facebook專頁指，該校行政副校長暨秘書長鄒靄雲今日（15日）發出電郵，指校方確認一名於教學及行政大樓（AAB）10樓工作的教職員確診。據悉該教職員的一名家庭成員確診後，已於本月13日接受強制隔離，期間沒有回校。

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​電郵指，7名曾與該名確診者有密切接觸的員工，自本月13日起被要求居家工作；全部經已接受病毒測試，皆呈陰性反應。​

網上流傳由城大校方向電機工程系學生發出的電郵指，該系的一名助理今日確診，而該名職員在本月8日起在家工作。

香港大學學生會校園電視亦在其Facebook專頁指，校方於網站公布一名港大學生今日確診，該名學生昨日（14日）出現病徵，並曾在本月3日於何世光夫人體育中心進行練習。該名學生亦於當日到訪過智華館及學生會大樓店鋪「U-Sweet小食皇」。多個地點已全面清潔及消毒。