政Whats噏：係時候交畀年輕人　莫乃光無意連任

今屆立法會會期將結束，無論建制定泛民都有唔少議員會退下火線，最新消息指，資訊科技界議員莫乃光亦會退下火線，而莫都講咗一句 Time for younger people(係時候交畀年輕人)。據了解，接替莫代表民主派出戰嘅係民主派I.T.界選委，零時政府網站發起人黃浩華。至於由6名民主派功能界別議員所組成嘅專業議政，亦因有一半議員唔參選而拆夥。

莫乃光於2008年開始喺資訊科投界參選，但當時以35票落敗。其後佢於2012年再度參選，以7百多票之差擊敗當時競逐連任嘅譚偉豪，隨後喺2016年成功連任，至今已擔任兩屆議員。

民主派7名功能界別議員，喺2016年立法會選舉過後成立專業議政，成為民主派第4大板塊，莫乃光亦以專業議政嘅身份，擔任民主派會議召集人。但在後來的宣誓風波中，建築、測量、都市規劃及園境界前議員姚松炎被取消議員資格，因此專業議政只剩下6人。

在來屆選舉中，社會福利界邵家臻因違法佔領運動案而被判囚8個月，衞生服務界李國麟則因在民主派初選排名第3而決定不參選，再加上莫乃光決定放棄連任，佔專業議政一半成員，因此亦會拆夥。