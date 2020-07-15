港區國安法：違反國安法　律政司指永久喪失選舉資格

《港區國安法》上月30日晚上在港刊憲實施，其中部分條文引起關注。有議員就第35條所指，「任何人經法院判決犯危害國家安全罪行的，即喪失作為候選人參加香港特別行政區舉行的立法會、區議會選舉或者出任香港特別行政區任何公職或者行政長官選舉委員會委員的資格」，詢問被因此定罪人士是否代表終身喪失有關資格。律政司司長鄭若驊今（15日）書面回覆指，由於該規定沒有就被判犯罪者喪失資格設定時限，所以可被理解為永遠喪失資格。

議員林卓廷又問到，國安法第35條內容，有否抵觸《公民權利和政治權利國際公約》第25條（丑）款的規定，即公民應在不受無理限制下，有權利及機會在選舉中投票及被選的規定。

鄭若驊指，公民可在不受無理限制下享有參與公眾生活的權利，但被法庭定罪觸犯危害國家安全的嚴重罪行，則不屬於「無理限制」。鄭續說，現行《立法會條例》第542章第39（1）（c）條也規定已被裁定犯叛逆罪的人，即喪失在選舉中獲提名為候選人的資格及當選為議員的資格。

另外，國安法第55條列明中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（「公署」）有權對部分案件行使管轄權，林卓廷關注在內地受審並被定罪的被告人，會否可能被判處死刑。

鄭若驊回應時未有直接回應，但她指出，國安法第57條訂明有關案件的立案審查、審判和刑罰的執行等訴訟程序事宜，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關法律的規定。有關法院會依照適用法律審判案件。