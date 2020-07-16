晚市禁堂食首晚的士排長龍　的哥：政府不應一刀切

第三波新冠肺炎疫情爆發，港府再度收緊禁聚令，收緊至上限4人，食肆每枱上限亦只有4人，並規定全港食肆由傍晚6時至翌日清晨5時禁止堂食，措施昨日(15日)起生效，暫定為期7日。食肆傍晚6時後禁堂食，另大批市民收工後即回家，並無外出用膳，街道亦變得冷清，的士行業首當其衝再陷困境。

東網記者在昨日(15日)深夜11時，巡視中環及尖沙咀一帶旺區，發現大批的士排長龍，其中一名在廣東道排隊姓李的哥指出，入行5至6年，今年生意特別慘淡，他指政府推出晚六早五禁堂食不應該一刀切，並指措施導致晚上生活停頓，影響各行各業的收入，如由1至10分評分，以10分最高，李對政府評分為1分。

另外，一名在港島皇后大道中排隊姓李的哥指出，自己為一名兼職司機，一星期只開一兩天，指政府推出抗疫新措施後，生意減少近四成。另一名的哥指出，今日生意遞減近七成，他指政府對的士行業的補貼，司機實際資助不多，因車行早前見疫情緩和後隨即加租，他續指近日營業額僅夠交租及入氣錢，不開工又不能領取政府津貼，冇辦法下才開工。

至今日(16日)凌晨時分，東網記者再巡視旺角中心及駱克道兩個的士站，均見排隊車龍；其中一名在駱克道排隊姓林兼職的哥表示，近日下午5時開工做到凌晨時分，生意額近1,000元 今日只得500元，生意額減一半；林續指受禁堂食新措施影響下，現要買飯盒在車上進食，對他而言都無礙，最大影響是生意減少。