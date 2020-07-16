海關防疫最前線　近半年檢12.4萬違規口罩

新冠肺炎肆虐，市民對抗疫用品需求甚殷，香港海關今年1月起開展代號「守護者」的巡查執法活動，專門查驗全港防疫用品，半年來出動超過5600人次，對出售有關產品的零售點、生產商及網上商戶超過3.6萬間次，行動中拘捕63人，並檢獲超過12.4萬個違規的外科口罩、306支消毒酒精及23支生理鹽水。

海關關長鄧以海受訪時指，「守護者」行動主要派出人員以消費者身份，搜購主要防疫物品，如口罩、消毒洗手液等，測試是否符合標準，並會向外公布不合資格的產品結果。行動期間發現有13宗違反《商品說明條例》及11宗涉及《消費者安全條例》個案，並檢獲大量違規貨品。

當中未能符合安全標準的口罩，其菌落總數超標的範圍，由超出15%至超出11.5倍不等，大多數違規口罩來自東南亞國家，而一些散裝口罩的風險尤其為高。至於違例消毒酒精主要以含甲醇成分為主，含量介乎1.6%至52%，甚至在測試發現當中含有的酒精成分或酒精醇類與聲稱不符。

為確保出產及出售的外科口罩的質素，海關目前已會見超過50間生產商及網上商戶的管理層，提醒商戶要確保其口罩符合標準及安全規定。鄧以海又指，本港疫情近期急轉直下，因此會加派人手處理「守護者」行動，做好把關工作。