海關特務警察　協助警方防暴抗疫

本港過去一年經歷反修例風波及新冠肺炎疫情，海關關長鄧以海表示，除杜絕違法武器或非法物品流入，亦支持警隊依法止暴制亂，部分海關人員已加入成為特務警察，協助防衞性及防疫工作。另外，海關多支團隊在疫情期間，亦分擔不同的抗疫任務，為守護香港市民出一分力。

鄧以海指，自去年中開始，社會動亂持續多月，規模龐大，並在多區同時發生，加上暴力程度日益嚴重，警方前線人員人手出現緊絀情況，政府於去年11月中引用《公安條例》第40條，由警務處處長委任其他紀律部隊合適並自願的人員，擔任特務警察的工作，負責防衞性工作。此外，特務警察亦執行抗疫工作，於今年4至5月曾到不同警區參與執行禁聚令的執法工作等。

另外，海關自今年2月初，有接近百名海關人員以志願者身份參加海關多支抗疫團隊，支援政府不同部門的防疫抗疫工，並有約110名現職及退休同事在公餘時參與海關義工隊的防疫抗疫義工活動。其中一支是隔離營隊，2月開始協助康樂及文化事務署管理及營運設於曹公潭戶外康樂中心及西貢戶外康樂中心的檢疫中心，24小時執勤，協助辦理出入營手續、運送及分派日常生活必需品予接受檢疫人士。

另一支是家居探訪隊，海關人員同月起協助衞生署上門突擊檢查家居檢疫人士，以確保相關人士遵從檢疫令於檢疫期內留在居所。海關在邊境管制站設有檢疫令隊，在3月至4月期間協助衞生署在機場及港珠澳大橋管制站為大批抵港旅客簽發強制檢疫令，及簡介其內容和檢疫期間須注意的事項。

海關抗疫團隊於4月至5月期間協助衞生防護中心跟進確診個案，在社區追蹤確診患者曾到訪的地方及其緊密接觸者，堵塞病毒感染源頭。海關義工隊則在醫院、亞洲國際博覽館臨時檢測中心及富豪東方酒店臨時檢測中心協助後勤工作，探訪長者和基層家庭人士及捐贈防疫物資，以及協助測試家居檢疫用的電子手環等，由2月起參與義工服務的人次超過1500百人，服務時數多達6000小時以上。