港區國安法：鄧以海指海關添先進系統槍械犬　防軍火流入

《港區國安法》上月底生效，獲委任為維護國家安全委員會成員的海關關長鄧以海表示，海關會肩守把關重任，成為堵截外來非法物品的第一道防線，做到精準、敏銳和及時。本港去年發生社會事件，海關截獲23宗涉及火器、彈藥及槍械案，檢獲4716件物品，數字分別較前年大幅上升35%及2倍，今年上半年截獲的案件已有24宗，超越去年全年總數。展望未來，海關將採取兩大新措施，包括添置最先進的人工智能電腦掃描檢查系統及訓練槍械犬，防止槍械彈藥流入，鄧更強調：「海關銅牆鐵壁，穩守防線，入1件截1件，入100件截100件。」

鄧以海接受東網專訪指，作為海關關長，對被委任為港區國安委的成員感到十分榮幸，充分凸顯海關「把關」的重要角色。海關將於專業範疇內，協助規劃和制定香港於維護國家安全方面的工作和政策，與其他執法部門連成一線，在海關權責範圍內全面配合執法，全力協助特首及國安委以及國安公署，執行在港區維護國家安全，以及打擊恐怖主義活動的各項工作，具穩定及震懾作用。

他又指，海關的國安具體任務為堵截軍火武器，以及有可能危害國家安全的物品，近來在各口岸截獲的火器、彈藥及槍械，包括真槍、仿真槍、氣槍部件、槍械部件、子彈、胡椒噴霧、電槍、鐵蓮花及匕首等案件有明顯上升趨勢，部分是拆散，從槍械管制鬆懈的國家及地區用空運郵件及速遞貨物途徑寄出。

以去年為例，本港發生社會事件，海關共截獲23宗相關的案件，檢獲四4716件物品，包括3600發子彈，較18年的17宗案件，共檢獲1480件物件，分別上升35%及2倍；今年上半年查獲24宗，已分別超越過去兩年數字，共涉及739物件。

鄧續稱，海關會不斷鞏固執法和情報兩大範疇的職能，針對空運郵件及速遞貨物途徑制訂相應執法策略，並會添置最先進的人工智能電腦掃描檢查系統，可360度無盲點、無死角掃視物品，利用大數據庫資料分析密度和原子結構，從不同形式及形狀識別槍械配件及爆炸品等可疑物品。另外，海關現時有緝毒犬、爆炸品犬及搜鈔犬，未來又會引入約10隻槍械搜查犬，利用嗅覺辨識被收藏的武器，擴大偵緝能力。他強調，海關絕不會鬆懈，繼續加強檢查從高風險地區流入的危險物品。

他補充，過去執法部門只能因應不同情節，引用不同法例，如《火器及彈藥條例》、《有組織及嚴重罪行條例》和《進出口條例》等法例，只能分散處理具危害國家安全本質的案件，缺乏針對危害國家安全的法例框架。現港區國安法明確列出相關罪行，執法部門得以名正言順，從危害國家安全的專一角度，作針對性打擊，有法可依，訊息明確，國安委內的執法部門，可在維護國家安全的框架內，規劃政策及制定工作。