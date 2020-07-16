網民熱話：阿叔凍肉店播毒？　除口罩邊咳邊狂摷凍肉

疫情再次在港爆發，非常時期人人自危，惟有人仍不戴口罩在社區活動，人見人怕！近日有土瓜灣街坊在區內一間凍肉舖目擊，一名阿叔在店內將口罩拉至下巴，徒手揀選凍肉時，更不斷咳嗽。街坊擔心衞生問題，隨即拍下阿叔及店舖照片，提醒街坊提高警覺。凍肉舖老闆事後現身道歉，稱日後會構思較衞生的購物方法，以保障顧客。

網民在 Facebook 群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發布照片，並指「啲廢老唔戴口罩一邊咳，一邊用手狂摷啲凍肉」。照片攝於土瓜灣街市附近一間凍肉店，相中一名赤膊阿叔將口罩拉至下巴位置，鼻孔及嘴巴完全暴露於空氣中，只見他低頭專心挑選凍肉。發文者更埋怨凍肉店處理不善：「記得提埋屋企人，土瓜灣街市對面間凍肉舖，任得啲廢佬唔戴口罩一邊咳，一邊用手狂摷啲凍肉」

相片引來街坊熱議，批評阿叔自私，「唔用鉗就咁用手摷啲肉，真係好賤格，如果佢係隱形帶菌者，下手有人買嚟食咪X街？」。惟有人指凍肉店不能選擇顧客，籲大家勿針對該店舖，「個客要咁去買嘢都唔關間舖頭事，佢哋無品唔通又入舖頭數咩」。

事隔數小時，凍肉店老闆現身留言解釋，「早兩日都有貼出通告，要求客人戴口罩，亦有叫同事跟指示去做」。惟當時是繁忙時間加上人手有限，因此難以執行所有指示。「會再三提醒員工留意同類情況」，並指「諗一個比較衞生的方法去保障大家」。

網民有話說

Sayee Chan：忙起上嚟，睇唔到啊？我見啲員工都有叫人戴返口罩

Ricky Cheung：我覺得要批判就要批判嗰啲唔戴口罩嘅自私X

Wong Shing：員工即刻制止啦

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