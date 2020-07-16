餐廳晚市禁堂食　員工用膳等外賣都犯法　業界斥荒謬

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府強制要求食肆「晚六朝五」不可堂食，除不對外開放的員工飯堂同樣受限，令打工仔無啖好食之外，原來還有更離譜的措施！叙福樓集團的主席及行政總裁黃傑龍表示，接獲食物環境衞生署通知，指該署諮詢過律政司後，禁令時間內容許客人進入餐廳等外賣是犯法，員工該段時間在餐廳用膳亦屬犯法。黃批評有關要求荒謬，更認為會為防疫帶來反效果。

黃昨日(15日)在其社交平台發文表示，早前宣布會在38間分店推行下午5時後自攜餐盒外賣可享6折優惠，並稱會安排顧客進入餐廳一人一枱點選食品並等候外賣，善用店內空間增加社交距離，惟因接獲食環署通知稱有關安排犯法，故無奈宣布取消。他稱自己據理力爭失敗，又指自己一心想增加社交距離讓人舒服等外賣，同時減少塑膠垃圾，但無奈並不合法。

黃今早(16日)亦在電台節目提到此事，狠批有關要求荒謬，認為即使顧客在餐廳外等外賣，亦未必能保持社交距離，防疫效果反而更差。他又擔心員工被迫在街外進食反而更不衞生，且更容易受感染。

他又稱全港食肆昨日生意跌了90%，幾乎變成「半宵禁狀態」，有食肆全晚只得100多港元生意，連水電費都無法應付，要求政府盡快遏制疫情，讓生活回復正常。