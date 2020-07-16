街市確診群組如計時炸彈　何栢良籲停市數天大清洗

香港新冠肺炎疫情反彈，本地確診個案不斷攀升，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(16日)在電台節目表示，繼上星期出現茶餐廳及的士確診群組後，過去幾日至少有3個街市包括慈雲山、牛池灣和深水埗北河街街市，都有商販或去買餸的市民染疫，令本港又出現另一個「計時炸彈」。

他認為，政府應在大規模群組個案爆發之前，要求有確診個案的街市休市數天，並安排整個街市全面清洗，清除所有隱患，而重開後亦要管制人流，並要求進入街市的人士戴口罩。

至於食肆「晚六朝五」禁止堂食，何質疑病毒不只在晚上才出現，早市及午市都會有病毒傳播，希望政府有多些危機感，否則「擠牙膏式」處理只會永遠落後於形勢，被病毒群組爆發拖着走，市民亦會被拖累。

此外，身兼政府專家顧問的中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，今早繁忙時段街上仍有很多人，公共交通工具仍滿載乘客，呼籲私人企業僱主，盡量安排僱員未來一兩星期在家工作，減少人流聚集，有助截斷病毒傳播鏈。他又說，如果疫情維持在每日約50宗的高位，相信政府會再調整防疫策略。