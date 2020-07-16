24歲補習老師藏半合成汽油彈　今判囚13個月

去年11月11日有網民發起「全港大三罷」，其後演變成警民衝突，多人被捕，其中24歲男補習老師被指當日於銅鑼灣藏有𠝹刀、酒精及半合成汽油彈等，案件原本昨日(15日)開審，被捕後已還押8個多月的被告，在開審前決定承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，餘下的一項管有攻擊性武器罪則獲控方不提證供起訴，被告殷嘉齊今早(16日)在東區法院被判監13個月。

裁判官鄭紀航判刑時強調，本案控罪嚴重，必須判處阻嚇性刑罰，以保障大眾安全及財產免受侵害，決定以18個月監禁作為量刑起點，考慮到被告在開審前認罪、沒有案底及律師求情內容等扣減後，總刑期為13個月。

被告殷嘉齊被控於2019年11月11日，在銅鑼灣邊寧頓街及怡和街交界，管有一支鐵棒及一把𠝹刀；及同日同地管有2支以紙巾塞瓶口、內載澱粉的玻璃瓶、一支420毫升的丙醇酒精、兩支分別105毫升及95毫升的打火機燃料。

辯方昨求情指，被告畢業於皇仁書院，在公開試考獲優異成績並入讀香港中文大學醫科，但其後因抑鬱症而轉讀翻譯，及後更要輟學，案發前靠教琴及補習維生，還押8個多月期間有深切反省及後悔。