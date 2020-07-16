9名公務員染疫仍拒推在家工作　工會斥政府懶理播毒危機

第三波疫情爆發以來陸續有公務員中招，但政府拒絕推行公務員在家工作計劃。

第三波新冠肺炎疫情爆發以來，香港確診個案激升，截止昨日(15日)為止，最少有7個部門共9個公務員及公共機構僱員染疫，部分中招者的工作崗位涉及大量市民，一旦播疫勢不可收拾。由於當局拒絕推行公務員在家工作，不少公務員均擔心成為下一個中招者，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭坦言不少同事擔憂，促政府考慮讓三分之一公務員在家工作，有工會則斥政府懶理播毒危機，防疫思維令人難以理解。

本月初疫情爆發之後，陸續有公務員及公共機構僱員證實中招，部分員工在邊境管制站或文娛康樂設施場地工作，有機會傳播病毒，釀成播疫危機。但政府早前宣布加強版防疫措施時，卻沒有推行公務員在家工作。

職工盟公務員工會委員會統籌幹事陳昭偉批評政府的防疫思維令人難以理解，現時已有不少公務員感到不滿，因為2月已推行過在家工作，不理解為何現時疫情在最嚴重時刻，當局卻拒絕讓公務員在家工作。

他續批評政府思維一時一樣，2月時把在家工作的決定及安排推卸給各部門首長處理，「各首長你眼望我眼，都唔敢搞在家工作」，但政府又呼籲私營企業及機構推行在家工作。陳質疑，政府若不以身作則，其他公司亦不會效法，結果只會「收工大家繼續逼爆港鐵、巴士，增加傳染風險」。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭亦稱，不少公務員對要回辦公室上班感擔憂，但理解部分服務一旦停罷會引來市民不滿，建議政府可按情況宣布安排三分之一的員工在家工作，增加社交距離，並以此鼓勵其他公司亦實施在家工作安排。