水務署「靠估」致水費激增　3人家庭要交800元飆28倍

新冠肺炎疫情肆虐，水務署暫停抄水錶，以電腦估算水錶讀數，但「靠估」導致不少住戶近月收到天價水費單！多區區議員均接獲居民投訴或求助，指水費大升，較之前上升一倍至數倍不等，有區議員估計事件與水務署2至4月期間暫停抄水錶有關，到再度抄水錶時又按量累進計算收費，令居民水費突然飆升。東網記者正向水務署了解。

被多收水費的住戶包括各類型家庭，據悉，有3人家庭上期僅須交27港元水費，今次卻暴升28倍至791港元；亦有用戶平日繳交200多港元水費，竟飆升至千多2千元。

觀塘區議員鄧威文近月收到近50宗水費投訴個案，「無論是交數十元、數百元以至千元的，水費都突然加咗一倍。」他估計水務署於2至4月期間暫停抄水錶有關，建議水務署容許未交水費的住戶可暫時停交，以待查核，至於已收的水費應考慮在下次水費中扣減。

屯門區議員黃虹銘的議員辦事處亦接獲不少住戶指水費突然上升，部分個案的水費更上升了幾倍，亦有水費突然大減，原因均不詳，辦事處職員表示已轉交水務署跟進。

根據水務署網頁，如用戶認為水費偏高，可以致電水務署諮詢熱線或到水務署任何一間客戶諮詢中心或寫信投訴。惟必需在繳款限期的7天之前提出投訴，否則因過了繳水費限期，而引致該處徵收逾期附加費。水務署在調查期間，用戶暫時毋須繳付爭議的水費，不過須要繳付中期水費，一般情況下，中期水費會相當於住戶往常所繳付的水費款額。調查完成後，如有需要，水務署會調整水費帳款。