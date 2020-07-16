搶購潮再現　多區超巿廁紙被清空

天水圍某超市的廁紙昨日(16日)被搶清光。(「我食在元朗。你卻在大牌檔」Facebook群組)

超市搶購潮重現，廁紙再成搶手貨！雖然惠康及百佳兩大連鎖超級市均對部分貨品實施臨時限購措施，惟連日來多個地區的超市貨架均被搶購一空，尤其是廁紙更是一卷難求。不過有超市已迅速補貨。

天水圍超市情形最為誇張，有網民昨日(15日)在社交網絡群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」發布多張天水圍某超市內的相片，顯示廁紙被完全搶清光，貨架上空空如也。發貼的網民不禁揶揄：「你地(哋)係咪食廁紙大？」有同區網民也回應，附近天耀邨的百佳超市也出現同樣情形，廁紙及大米的貨架幾乎被清空。

土瓜灣及何文田的超市情形也相似。何文田窩打老道惠康超市及土瓜灣欣榮花園百佳fusion，昨日也被網民拍到空貨架的相片，同樣主要涉及廁紙及大米。東網記者今早(16日)到欣榮花園百佳fusion觀察，發現相關的廁紙貨架已補貨，但部分暢銷品牌的廁紙依然被火速搶購一空。

有網民批評搶購廁紙的人「重複白癡完又白癡」，也有網民指自己家中現只剩下廚房紙，懇求大家「唔好次次咁搶得唔得呀？！」