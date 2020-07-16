昨僅243人捐血創新低　紅十字會：十分嚴峻

香港爆發第三波疫情，近日更錄得首宗捐血者確診個案，紅十字會輸血服務中心昨日登記的捐血人數僅有243人，創一月出現疫情以來最低紀錄，只及正常日子的三分一。紅十字會輸血服務中心李卓廣坦言情況十分嚴峻，市民捐血情況較今年農曆新年剛爆發疫情的時候更低，他憂慮近日確診入院的長者個案急升下，血庫會供不應求，呼籲市民繼續踴躍捐血。

李卓廣表示，正常日子時，每日會有大約800至900人捐血，農曆新年時因剛爆發疫情，捐血人數一度跌至300，已屬很低水平，想不到昨日的捐血人數更跌破300。他認為與第三波疫情有關。

根據中心記錄，7月初起，每日捐血人數不斷下降，近日政府推出更嚴厲防疫措施，市民減少外出，令捐血人數大跌。此外，由於不少私人企業都改變了工作模式，例如在家工作，令流動捐血隊出動次數大減，之前每日平均出動4隊，昨日只出動到1隊。

對於有捐血者確診一事，他呼籲市民勿恐慌，因捐血站做足防疫措施，對捐血者亦有一定要求，例如需要無病徵及過去28日沒有外遊及接觸確診者等，捐血前亦會探熱。他指醫院每日都有大量病人需要輸血，近日多了不少確診長者入院，亦會對血庫需求上升，擔心若捐血人數持續下跌，血庫會供不應求。截至昨日，目前A型、B型、AB型及O型血的血庫存量約可維持7至8日。