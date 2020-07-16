拒交出咬人唐狗檢驗　郭卓堅認罪罰款1000元

「長洲覆核王」郭卓堅所飼養的唐狗早前被指咬傷人，漁農自然護理署其後要求郭交出狗隻以檢驗其有否患上「狂犬病」，惟郭一直不肯交出，漁護署最終票控他無合理解釋而不遵從特准人員發出的書面指示罪。案件原定今（16日）早於東區法院開審，惟郭最終選擇認罪，遭裁判官判處罰款1000港元。

裁判官判刑時指，長洲有很多狗隻，有狗隻咬人是嚴重事件且涉及公共衞生，如狗隻有狂犬病再咬人可能會令人死亡。裁判官又指郭由去年至今仍未交出狗隻，然而人命必然比狗隻重要，即使署方願意到長洲接走狗隻但郭仍不肯交出，其態度屬目無法紀。不過考慮到他最終認罪且願將狗交出，故判他罰款1000港元。

現年80歲的郭卓堅過往有案底，但與本案並不相關。辯方求情指郭與該狗隻相處已久，當時不肯將牠交出是因他認為漁護署處理手法不公。辯方又指郭剛被頒令破產，現正申請綜援，獲批後每月可獲3000多港元，現時則靠朋友接濟。律師又指郭現時願意交出狗隻作檢驗。

案情指由郭飼養的啡黑色雄性唐狗於去年9月被指咬傷他人，漁護署經調查後於10月18日派員聯絡郭要求交出狗隻檢驗是否有狂犬病。但郭一直不肯簽署相關文件，只肯交出狗隻牌照的資料。漁護署職員最終根據《狂犬病條例》要求他在7日內交出狗隻，但他仍然拒絕，署方最終發出傳票控告他。