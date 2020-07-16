泛民3小時7次要求點算　法定人數不足立會流會

立法會大會今午(16日)因法定人數不足而流會。(何天成攝)

立法會大會今早(16日)續會，至今午約12時20分因法定人數不足而流會。立法會大會今午(16日)因法定人數不足而流會。立法會今早由9時召開會，繼續審議開發處理強制性公積金註冊計劃行政工作的中央電子平台(積金易平台)的《2019年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》，多名民主派議員要求點算人數共7次，會議於12時18分因法定會議人數不足而流會，當時有33名議員在席，民主派議員只佔兩人。

按照《議事規則》第17(6)及第14(4)條，立法會主席梁君彥決定於下午2時半再召開會議，以繼續處理大會議程上未完事‍項。

多名建制派不滿民主派議員多次點人數，在議員陳志全發言時，議員邵家輝提出規程問題，指今早開會數小時已多次點算人數，詢問立法會主席梁君彥，如果他用粗口責罵民主派議員會否被趕出會議廳。梁君彥指由於粗口不是議會用語，所以若說粗口將會被趕出會議廳，又指會議時間只剩不足10小時，希望議員能善用時間。邵回應稱「咁你當我講咗啦」，然後自行走出會議廳。

議員何君堯亦提出規程問題，表示理解點算法定人數是合法行為，惟今天點人數已被民主派議員嚴重濫用，涉嫌違反基本法的言論及結社自由，指梁君彥作為主席有權處理，稱梁無理由陪民主派「癲」，促梁跟隨議事規則第44條作出決定，停止點算人數。梁則表示點算法定人數的決定在這數年都有討論，但因為基本法列明立法會法定人數要達一半即35人，惟有請何若下屆繼續議員工作，可在議事規則委員會研究修改。

議員陳恒鑌亦對民主派議員於早餐及午飯時間點算人數，希望立法會可以為議員提供午膳時間，以免議員胃痛。代主席李慧琼則表示，若陳有意見，可以跟梁君彥反映。