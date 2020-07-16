確診者曾到訪　程班長停業14日　譚仔三哥2分店停3天

新一輪疫情爆發，多間食肆中招！位於荔枝角的程班長台灣美食今日(16日)在社交網站貼出緊急通知，指一名7月3日確診的病人稱曾到過店舖。據悉，她曾接觸過確診感染者而被傳染，為安全起見，該店即日起停業14日。連鎖食肆譚仔三哥亦公布，旗下2間位於黃埔及藍田的分店因同一原因，會停業3天作消毒，分店所有員工會接受檢測。

程班長台灣美食強調，店舖並非該確診者的感染源頭，而7月3日確診到現在也已近14日，所有員工身體都非常健康，亦沒有任何單位要求該店停業，停業14日的決定只是以客人及員工安全為優先考慮，請大家不要驚慌。

停業期間，該店會請專業清潔人員到場再次全面消毒，已訂真空包及粽子的客人，將延後領取，原本已訂的外賣領取則會自動順延14日。

此外，譚仔三哥的黃埔天地百合苑商場分店及藍田啟田大廈分店，亦由15日至17日暫時停業。譚仔三哥在社交網站公布，鑑於近期有4間分店都有確診者曾經幫襯，該公司修訂防疫措施，規定相關分店會即時停業3天，以進行徹底消毒。分店所有員工都會進行新型冠狀病毒深喉唾液測試，待報告證實沒感染才可上班。

所有員工必需按照既定指引每天上班前量度體溫，如出現不適、發燒或其他徵狀，必需立即離開工作崗位，立即求診及通知公司。