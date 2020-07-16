補習社停業14天損十萬人生計　業界促政府增資助額

香港正爆發第三波新冠肺炎疫情，教育局要求本港學校停止所以活動14天，包括補習學校、琴行及舞蹈學校等非正規學校，亦需要暫停面授課程。教育中心聯盟今日(16日)表示，當局自年初起指令學校停課140天，已導致約有30%非正規學校需要結業，擔心若再出現長時間停課，將會影響業界約10萬名從業員生計。團體又批評，政府較早前對行業的支援有不足及遺留，促請當局推出第三輪「防疫抗疫基金」補漏拾遺。

聯盟發起人蘇廸希指，雖然第三波疫情中有個別個案曾到訪教育中心，但強調教育中心至今並無出現群組爆發情況，批評政府防疫不力但要由業界承擔後果；又質疑其他12類表列處所只需停業7天，但教育中心卻需要停課14天。他又質疑，當局早前指補習社屬高危處所，認為教育中心能實施嚴格防疫措施，學生、導師均會佩戴口罩，反問為何比餐廳的風險更高。

蘇又批評，上一輪防疫抗疫基金對教育中心的資助金額太少，每間中心僅能獲4萬港元援助，但有約一半教育機構自4月提出申請至今仍未收到相關款項。他又指，上一輪援助並無涵蓋去年11月1日起註冊的教育中心，及5000間未有註冊的非正規學校，促請政府在盡快推出第三輪防疫抗疫基金補漏拾遺。