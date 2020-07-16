DSE歷史科評卷參考出爐　爭議題回答合理均衡可獲滿分

文憑試歷史科的一條必答題，「在1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」引起軒然大波，最終教育局要求考試及評核局取消試題。考評局今（16日）向立法會提交有關題目的評卷參考，當中指出只要考生答案合理且均衡，能有效運用資料及個人所知，最多可獲8分，即該條題目的滿分。

局方向立法會提交評卷參考，包括初稿和經修改的版本。兩稿都列明考生按表現，可分別獲2分、4分或8分，8分為滿分。初稿分別有舉出，同意及反對試題的例子，例如同意可提及日本支援清政府改革、對中國新政權財政支援及日本野心增強中國民族主義。不同意就可列出山東問題影響中國領土完整及日本侵華造成重大傷亡。

經修改的評卷參考版本指，要求考生不論取任何立場，均須提出利弊兩方的論據，加以比較並作出結論，並指試題旨在測驗考生理解及評價歷史證據及資料的能力，評卷重點應適當評估考生展示的思維能力，以及史學技能，而不是記誦史實或寫作能力。

修改後的評卷參考例子，未有舉出同意及反對的例子，而是指考生須分析試題資料，例如日本對中國財政支援，但匯率水平不經兩國商討對中國不公平；個人所知舉例新增列出21條旨在將由或變成日本保護國等。