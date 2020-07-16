港區國安法：9名前美駐港總領事聯署　促國會向港人提供政治庇護

《港區國安法》實施後，多個西方國家批評中國政府侵蝕香港自治，先後向港人提供移居途徑。美國雜誌《外交政策》周三（15日）披露，逾20名美國前國務院高級官員及駐香港總領事發表聯署信，促請國會向赴美尋求政治庇護的港人提供「避風港」。

聯署由負責處理亞太及太平洋事務的前助理副國務卿福克斯（Michael Fuchs）發起，獲包括夏千福、唐偉康等9名前美國駐港總領事，以及其他前國務員高官簽署支持。信中提到，北京推行《港區國安法》損害香港人的權利，顯示中方破壞承諾，美國必須與其他國家緊密合作支持受新法威脅的港人。

聯署人促請國會通過由參議員魯比奧等人提出的《香港避風港法案》及眾議院的《香港人自由及選擇法案》，顯示美國不只是準備向示威者打開大門，亦包括其他香港人。他們形容香港情況緊急，要向港人提供確切的支持，亦是試圖向北京展示由中國共產黨控制的香港，可能不再如以往一樣是有活力的經濟樞紐。

另有報道指，參眾兩院有意把上述兩個議案合併，當作《國防授權法》的修正案之一處理，有輿論指此舉或可暫時保住港人簽證的特殊待遇。若眾議院同意安排，將加大議案成法的機會，最快料於下周表決。