HKU SPACE設雙軌收生　考生可現場或網上報名

應屆文憑試(DSE)放榜在即，以往中學畢業生放榜後，或需四圍「撲學校」，香港大學附屬學院HKU SPACE今年推出「雙軌入學通」，學生可因應放榜日情況，除親身到校園報名外，亦可透過網上系統報名、面試及繳費。該學院指，獲有條件取錄的學生可於放榜當日，透過短訊登入網上平台「iEntol入學通」確認學位，並利用WhatsApp核實文件。

港大附屬學院校長陳龍生今(16日)表示，學院早於1年前已設計新系統，目前收到9500個申請，但因應內地學生及考生人數減少，預計最後會收到3300個學生，較以往少10%。他又指，去年收到超過1000名內地生，預計今年會少60%內地生報名。學院入學及學術交流總監周雪玲則指，去年放榜首日有2600人到場申請，預計今年選擇網上或親身報名的比例為9比1。

陳表示，當日場地會做足防疫措施，例如量體溫及填寫健康申報表等。以往會有家長陪同子女到場報名，學院亦會另設「家長會」，但因應疫情反覆，今年不會讓家長到場，「家長會」會改以網上形式舉行。

學院今年亦新開設「地理副學士」及「土力工程高級文憑」(又稱岩土工程)，兩科分別設40個名額，每年學費5.9萬港元。陳表示，因應社會缺乏岩土工程方面的人才，學院特設該學科以配合需要，畢業後可成為「岩土工程技術員」，「唔使驚冇工做」，惟該科因出路好，坦言「唔係一個咁易嘅課程」。陳又指，他會親自主導部分教學，有機會亦會帶隊考察。