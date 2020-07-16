DSE下周放榜　調查指52%考生壓力指數達高水平

青協調查指，52%受訪考生放榜壓力指數達7至10分的高水平。右一為徐小曼。

今屆文憑試考生在疫下應考，壓力倍增。香港青年協會「DSE 27771112」今（16日）公布「文憑試考生壓力狀況」調查，受訪的538名應屆文憑試考生中，若以10分為最高，52%人表示放榜壓力指數達7至10分的最高水平，比率是自2012年首屆文憑試以來最高。調查顯示，有51%人認為因疫情關係令學習支援減少。

青協於上月27日至本月14日以網上問卷及電話訪問形式，成功訪問了500多名應屆文憑試考生。調查顯示，60.4%受訪者認為最影響文憑試表現的因素為「對自己的期望」，其次是因疫情令學習支援減少（51%）、社會氣氛（48%）及因停課令課堂進度受影響（46%）。

調查又指，若以10分為滿分，52%人表示放榜壓力指數達7至10分的最高水平，當中有7.2%人其壓力指數達9分或10分。對於父母的支持，有66%人期望他們默默支持，亦有38%人指容許考生自由選擇未來路向，亦有33%人期望父母不要給予過高期望。

有考生表示，疫情期間停課，在課堂學習考試技巧的機會減少，他亦不習慣網上教學模式。他認為今年面對文憑試不是考核課程知識，而是心態及自律的測試。他亦害怕因疫情或停課等種種原因，令文憑試失手不能入讀學位課程。

青協業務總監徐小曼認為，今屆考生的情況非常特殊，他們經歷社會動盪、疫情、文憑試延期開考等，對情緒、健康、人際關係、正常生活等均帶來莫大的衝擊。徐表示，應屆考生不單是應付一次公開試，更是參與了一場無法預期的「人生障礙賽」，當中帶著複雜情緒。

徐表示，鑑於今年資助大學學額不變，而考生人數減少，她預期考生若符合聯招（JUPAS）科目的中位數要求，被大學取錄的機會仍高。