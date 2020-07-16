尖沙咀分店涉欠租　Swatch集團被追96萬元

擁有多個品牌的瑞士鐘錶集團Swatch，再有店舖被入稟追租。它旗下品牌「瑞士天梭表」於尖沙咀加拿分道的專門店，已於月前停業，舖位亦已於今年4月交回業主。但業主指它仍拖欠逾96萬港元租金及廣告牌費用，因此於昨日（15日）入稟高院原訟庭追討。

本案兩名原告，分別為裕景物業代理有限公司及海皇廣告有限公司；被告則為The Swatch Group(Hong Kong) Limited。據入稟狀稱，兩原告隸屬同一集團，前者是加拿分道41-43號地下兩個舖位的業主，後者則是舖位所在大廈外牆廣告位的擁有人。被告於2019年與原告訂立租約，租用上述舖位及廣告位，月租連同管理費逾27.4萬港元，被告另須負責繳付差餉。

原告表示，被告由去年12月起沒再交租，及由今年2月起無交廣告牌使用費。被告更由今年3月2日起便停止在舖位營業。原告遂於今年3月24日出信正式終止租約，並於4月8日收回舖位。不過被告至今仍未清還未繳的租金及差餉，合共逾96.5萬港元。原告現要求被告支付上述款項，並就違約作出賠償。