專家批政府檢疫漏洞致爆疫　倡非緊急公務員在家工作

本港第三波新冠肺炎來勢洶洶，惟政府至今仍未安排公務員在家工作。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今(16日)再批政府檢疫安排不當引起第三波疫情爆發，又稱若未來1至2星期確診數字未有明顯回落，政府應考慮進一步收緊防疫措施，包括安排非緊急服務的公務員，在家工作1至2星期等，以免出現超級傳播群組，令疫情再逆轉。

梁在電台節目指出，疫情持續的話，政府應考慮讓非緊急服務的公務員在家工作，又建議私人機構可盡量安排員工在家工作，或分上下午更，因辦公室環境擠迫，員工聚集吃飯亦有風險，有關措施可以減少員工聚集及外出用膳的機會。

梁又指，現時需要盡可能減少人流聚集，有助醫學界追蹤病毒源頭，將疫情的火頭撲滅。他批評香港檢疫安排做得不好，導致今次爆發，其中海員屬高危群組中的高危群組，惟港府豁免海員進出入境轉更時的檢疫，有機會令病毒經由的士司機等渠道進入社區，建議當局應檢視有關的豁免安排。

他續稱，現時確診個案涉及不同地方，現時在商場、街市以及交通工具都不能排除有傳播風險，形容是防不勝防，若每日的確診個案太多，當局難以應付太多源頭的追蹤工作，不單是長者，所有人也應盡量減少外出，才能切斷隱性傳播鏈。