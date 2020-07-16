男學生涉毆打老翁被控　事主作供指純屬意外

去年10月18日各區都有快閃遊行，一名18歲學生在牛頭角因不滿被人影「大頭照」而與人爭執，圍觀的一名六旬翁疑在勸交期間，遭該名學生撞倒雙雙倒地。學生事後被警方落案起訴普通襲擊罪，他否認控罪，案件今(16日)在觀塘法院開審。

報稱中四學生的18歲被告徐俊傑，原被控參與非法集結、違反《禁蒙面法》、在公眾地方打鬥及普通襲擊共4罪，控方早前撤銷參與非法集結及違反《禁蒙面法》兩罪，被告今早另承認打鬥罪，但否認普通襲擊罪受審。控罪指，他於去年10月18日在牛頭角道玉蓮臺地下，襲擊66歲男子吳耀華。

控方傳召吳耀華作供，稱當日下午約1時，他離開牛頭角港鐵站後，看到馬路對面玉蓮臺的空地有人嗌交，遂走過去「湊熱鬧」。當時已有約十多人在圍觀，被告跟一名50多歲男子爭執，被告不滿遭該男子影相，要求對方刪相，雙方都用粗口互罵，但被告較為偏激，說出的粗口不堪入耳。

未幾，被告試圖搶去該男子的手機，說：「你攞嚟畀我，我睇吓有無清晒」，該男子拒絕，雙方開始「有啲火」，被告更伸出右腳踢向對方。

吳稱他一心想去勸交，「驚打得成真係會打死人」，他遂衝前從後攬住被告的胸近腰位置，然而後他跟被告便失平衡跌落地。倒地後他休克了至少3秒，後來有人報警，軍裝警接報到場。

吳接受辯方盤問時稱，後來他到警署錄口供，他本以為事件好簡單，但警員非常盡責詳細抄寫事發經過，更表明想「睇吓(被告)屬唔屬於激進分子」。警員問他被告有否對他批㬹，又說「如果唔係批㬹又點會跌落地？」。吳稱他在「瘟瘟沌沌」下確認了警員的說話，簽署口供紙作實。

但他今日在庭上同意辯方所指，事件純屬意外，被告並無向他施襲也沒向他的批㬹，「如果佢批到我心口痛，我知架嘛，唔係佢撞我，係我自己跌低」。

控方將事發經過片段呈堂，顯示被告當時穿紫藍色上衣，戴單車頭盔及黑色口罩，被告與人爭執間，吳突然從後箍住被告上身，之後他與被告雙雙倒地。