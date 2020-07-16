東方提5大質問　促撤不對外開放員工飯堂禁堂食令

港府防疫無招令疫情失控，拋出食肆晚6朝5禁堂食的離地廢招，連不對外開放的公司員工飯堂亦受限，激起成千上萬打工仔怒火，東方報業中心的員工感同身受。「飯」字與「反」字讀音相似，古代人為飯而反，今日亦然，港府令打工仔無啖好食，激起新一波反政府浪潮，連帶向來支持政府的建制派，9月立法會選情都「危危乎」。東方報業集團發揮第四權，向政府提出5大質問，要求政府盡快回答會否撤銷員工飯堂晚市禁令。

東方5大質問包括，是否晚上6時後，新冠病毒才出現作惡？政策是否決定得倉促，並無考慮實際情況？政府是否歧視夜更員工，忽略24小時工作制員工的需要，導致夜更員工苦無地方用膳？若員工飯堂改作外賣，大量的外賣盒將衍生更多的廢塑料浪費，防疫未成，會否更恐爆環保災難？外賣造成的大量廚餘若周圍棄置，或會招來老鼠及曱甴，引發其他鼠患等衞生問題，政府是否負責？

事實上，香港回歸23年以來，港府一直不得民心所向，示威遊行抗議聲不絕，與其施政無方、廢招連連不無關係，加上近日抗疫表現拙劣，難怪會激起新一波反政府浪潮。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，中國人傳統是「民以食為天」，平日忙碌工作只為求有一口安樂茶飯可以食，而「飯」字同「反」字，不單字音相近，字義亦有關係，「喺古代啲人作反，好多時都係因為平民冇飯食」，借古鑑今，現時港區推出食肆晚市禁止堂食的規例，甚至一刀切將員工餐廳亦包括在內：「呢個政府搞到市民連一啖飯都無得食，市民真係忍無可忍，難怪近年啲人愈來愈唔支持呢個政府，愈來愈反對呢個政府。」

陳批評，政府推出食肆晚市禁止堂食的規例明顯是思慮不周，「呢個政策根本一啲邏輯都冇，唔通啲人中午食飯，嗰病毒就唔出嚟，但一到夜晚6點後嗰病毒先出嚟作惡？」他指，相關政策缺乏邏輯基礎，而且一刀切影響員工餐廳，影響範圍廣泛，招至民間反烈反彈是必然的事。

東方5大質問：

1.晚上6時後才有新冠病毒作惡？

2.禁堂食令是否決定倉促，無考慮實際情況？

3.政府是否歧視夜更員工，令夜更員工苦無地方用膳？

4.員工要買外賣，衍生大量外賣盒會否再爆環保災難？

5.外賣造成的大量廚餘若周圍棄置，會否招來老鼠及曱甴等衞生問題？