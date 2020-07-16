疫情再爆街市人流減　檔主街坊贊成封街市清潔

香港新冠肺炎疫情急轉直下，多區爆發本地確診個案，包括位於深水埗的北河街街市，以及慈雲山康泰護老中心。東網記者今午(16日)到慈雲山街市視察，發現街市人流不多，有約三分之二檔舖關閉，場面相當冷清。有檔舖貼有公告指因應疫情而需暫停營運，街市外判管理處職員表示，已安排清潔人員到街市進行清潔消毒。有街市檔主表示疫情影響生意，認為政府應全港檢疫，防止隱形患者播毒，又認同應短期關閉街市進行徹底清潔消毒；有街坊指政府防疫宣傳不足，直指「最好封街市清潔」。

經營凍肉檔的陳先生表示擔心會染疫，而疫情下街市人流變少，亦影響其生意，他認為政府應做更多防疫措施，例如全港檢疫，以防有隱形患者傳播病毒。對於有專家建議關閉街市，陳贊同指應短期內關閉並進行徹底清潔，「相信係香港人都會贊成」。中藥材鋪店主羅先生亦表示疫情影響生意，但不太擔心會染疫，認為最重要做好個人防疫，又指理解政府在本地個案突然急升的情況下措手不及，但希望「做好啲啦」。

市民黃小姐表示因擔心疫情而多日未有出門，並稱「最好封街市清潔」，她認為政府的防疫措施不足夠，應加強清潔慈雲山的大廈、街道，以及增加街上的防疫宣傳而非僅有電視宣傳。街坊孫女士則身穿全副防疫裝備到街市買餸，她表示擔心感染，會買幾日餸回家不出門，又稱家中亦會勤清潔及多洗手。

另外，北河街街市同樣人流疏落，惟有檔主及客人未有戴上口罩。菜販謝先生表示，今次與本年初剛爆發疫情時不一樣，街市暫未出現恐慌性搶購潮，加上政府禁止餐廳晚市堂食，不少食肆索性停業數天，「超過10間(食肆)直情唔拎貨」，生意額激減逾一半。由於店舖位於街市地下，面向街道，他指近日天氣炎熱，加上鄰近停泊不少汽車，噴出的廢氣令店內愈見侷促，故理解有客人沒戴上口罩。

街坊黃先生則指，得知街市有確診者，擔憂到場購物會不慎染疫。不過，他認為自己到街市「買完就走」，且做好防疫措施，例如戴上口罩及注重清潔便不會染疫，未來不會改到其他街市。